Мобилизация на Украине будет ужесточаться, так как дефицит военнослужащих растет. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, Украина столкнулась с трудностями при пополнением войск, а протяженность линии фронта и продолжение контрнаступления требуют большой численности военных.

Азаров добавил, что минувшим летом Вооруженные силы Украины потерпели «стратегическое поражение», и теперь ряды ВС необходимо восполнять.

Также экс-премьер высказал мнение, что власти Украины собираются еще больше ограничить свободу СМИ в стране, чтобы граждане не знали «правды», репортерам уже запрещают на брифингах говорить «на деликатные темы».

В начале октября сообщалось, что корреспондент агентства РИА Новости обнаружил в даркнете объявления для украинцев по продаже разных свидетельств, чтобы избежать мобилизации и не служить в рядах ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.