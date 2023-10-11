В Пентагоне заявили о новом пакете военной помощи для Киева

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США выделят новый пакет помощи Украине на $200 млн. Его слова в ходе открытия заседания контактной группы поддержки Украины передает РИА Новости.

Министр обороны США отметил, что участники мероприятия обсудят нужды Киева в боеприпасах и ПВО. По его словам, в новый пакет войдут боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которая скоро будет доставлена Украине.

Кроме того, на Украину будут поставлены боеприпасы для артиллерии, высокоточные боеприпасы, противотанковые средства и оборудование для борьбы с беспилотниками.

До этого министерство обороны Великобритании сообщало, что королевство и его союзники объявят на встрече контактной группы в Брюсселе о предоставлении Украине нового пакета военной поддержки на сумму более чем в £100 млн (примерно $123 млн).

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к конфликту на Украине может уменьшиться. Он подчеркнул, что если помощь Украине прервется, то время будет играть на стороне России, а ослабление внимания будет иметь последствия. При этом украинский президент надеется на то, что Вашингтон будет продолжать поддержку Киева.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.