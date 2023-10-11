В ДНР рассказали о продвижении российских бойцов в районе Авдеевки

Российским военным удалось подойти к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает РИА Новости.

«Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения», — пояснил Гагин.

По его словам, наступательные действия российской стороны направлены на то, чтобы начать контролировать подвоз тылового обеспечения ВСУ.

Также Гагин уточнил, что село Бердычи считается одним из фланговых населенных пунктов.

В дальнейшем российские военные рассчитывают взять город в окружение, как это было с Артемовском и Соледаром.

«Мы бережем своих бойцов, чтобы не идти в лоб в город», — добавил советник Пушилина.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись на несколько сотен метров у Пятихаток.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.