Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине оценили ситуацию с конфликтом и боевыми действиями

Зеленский сообщил, что Украина уже на последней стадии конфликта с Россией

close
100%
Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters

Украинский глава государства Владимир Зеленский считает, что сейчас страна находится уже на последней стадии конфликта. Об этом сообщалось в эфире канала Digi24.

У Зеленского спросили, как сейчас обстоят дела с украинским кризисом и есть ли примерные сроки выхода из него.

«Я не могу сказать вам точную дату», — пояснил президент Украины.

По его словам, теперь можно говорить, что Украина на последней стадии конфликта.

«Это не его середина», — обратил внимание Зеленский.

Также украинский политик назвал итоговую часть конфликта наиболее сложной, одновременно заверив, что у Киева есть финансирование и вооружение для продолжения боевых действий.

До этого Зеленский не исключал, что из-за нападения на Израиль внимание к Украине может снизиться. Украинский президент надеется на то, что Вашингтон будет продолжать поддержку Киева.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий