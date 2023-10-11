На Украине оценили ситуацию с конфликтом и боевыми действиями

Украинский глава государства Владимир Зеленский считает, что сейчас страна находится уже на последней стадии конфликта. Об этом сообщалось в эфире канала Digi24.
У Зеленского спросили, как сейчас обстоят дела с украинским кризисом и есть ли примерные сроки выхода из него.
«Я не могу сказать вам точную дату», — пояснил президент Украины.
По его словам, теперь можно говорить, что Украина на последней стадии конфликта.
«Это не его середина», — обратил внимание Зеленский.
Также украинский политик назвал итоговую часть конфликта наиболее сложной, одновременно заверив, что у Киева есть финансирование и вооружение для продолжения боевых действий.
До этого Зеленский не исключал, что из-за нападения на Израиль внимание к Украине может снизиться. Украинский президент надеется на то, что Вашингтон будет продолжать поддержку Киева.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.