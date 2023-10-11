ЦАХАЛ сообщила об уничтожении важной цели в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении станции отслеживания самолетов в секторе Газа, передает РИА Новости.

«Самолеты Армии обороны Израиля уничтожили продвинутые системы, разработанные ХАМАС, которые использовались для обнаружения самолетов над сектором Газа», — указано в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что ХАМАС перед своим рейдом и началом очередной войны между Палестиной и Израилем оборудовали камерами практически весь сектор Газа.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС, используемым движением для атак на израильском побережье.

В числе пораженных целей ЦАХАЛ — доки Хан-Юниса и Газа. Армия Израиля также сообщила о ликвидации водолаза, который пытался проникнуть в страну.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.