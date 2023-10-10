Под Купянском артиллерией был уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Крупный склад боеприпасов противника был уничтожен бойцами отряда «Барс-9» Западного военного округа под Купянском в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал командир отряда с позывным «Медведь».

По словам командира, около ангаров было замечено скопление живой силы противника, а также зафиксирован подвоз боеприпасов и продовольствия для наблюдательных пунктов, которые находятся на переднем крае. Затем российские артиллеристы уничтожили из гаубицы сам склад и находившихся там украинских солдат. На это понадобилось всего четыре снаряда, включая один пристрелочный.

«Медведь» подчеркнул, что работать приходится с использованием малого количества боеприпасов, для того чтобы противник не выявил позиции российской артиллерии.

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