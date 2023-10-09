Миротворцы РФ выставляют посты для охраны военной техники, сданной в Карабахе

Миротворцы РФ выставляют посты для охраны военной техники, вооруженными формированиями Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

Возле складов с боеприпасами, вооружением, военной и специальной техникой выставлены 25 сторожевых постов российских миротворцев.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе необходимо для местных жителей и посреднических контактов с Азербайджаном.

Как отметил дипломат, нельзя исключать, что граждане, которые решили уехать из Карабаха, захотят вернуться туда. Он считает, что наличие российских миротворцев станет для этих людей «дополнительным фактором спокойствия». Галузин подчеркнул, что «модальность дальнейшего пребывания» миротворцев РФ в этом регионе будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку «по установленным каналам».

По его словам, при посредничестве миротворцев осуществляются контакты между Баку и Степанакертом в «комплексе очень сложных вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Карабахе».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.