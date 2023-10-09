В ХАМАС прокомментировали информацию о переговорах по обмену пленными

Представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран опроверг факт переговоров по обмену пленными с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас не время говорить о переговорах по какой-либо сделке, будь то пленные или другое», — заявил Бадран.

По его словам, в текущий момент ХАМАС занимается «защитой населения путем борьбы с израильской армией».

До этого китайское информагентство Xinhua сообщило, что Катар выступает в роли посредника в заключении срочного соглашения об обмене пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.