Востоковед предупредил о возможности участия в конфликте в Израиле других стран

Страны Ближнего Востока оказались не готовы к началу израильского конфликта и в принципе оказались в затруднительном положении. Так заявил «Ленте.ру» востоковед, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Специалист назвал ситуацию очень неопределенной.

«Здесь проявляют себя силы, которые пытаются масштабировать этот конфликт, вовлекая сопредельные страны, которые аффилированы с группировками ХАМАС и «Хезболла». Это две группировки, контролируемые определенными политическими кругами, в том числе арабскими странами», — пояснил Тарасов.

Он считает, что сейчас страны региона должны будут определиться со своей позицией.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Израиле предупредили об угрозе втягивания в конфликт соседних стран.