Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что обстановка на Южнодонецком направлении в зоне спецоперации для украинских бойцов является тяжелой. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам эксперта, Вооруженные силы Украины уже «выдохлись» на данном участке.

«Не только на Южнодонецком, но и на многих других участках СВО обстановка характеризуется активной обороной российских войск», — уточнил Кнутов.

Он добавил, что есть неподтвержденные сведения о запросе украинского командования закончить контрнаступление и начать переходить к обороне.

«На целом участке фронта это и просматривается. Такая же ситуация примерно и на Ореховском направлении в районе Работино», — пояснил собеседник СМИ.

Также Кнутов указал, что в зоне боевых действий на Южнодонецком направлении довольно стабильная ситуация, ВСУ хотели прорваться две недели назад, но потерпели неудачу. Попытка украинской стороны устроить прорыв предотвращена военными РФ, резюмировал он.

До этого глава Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перешли в наступление на Запорожском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.