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В НАТО анонсировали скорую поставку Украине истребителей F-16

Замгенсека НАТО Джоанэ анонсировал скорую поставку истребителей F-16 Украине

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Ints Kalnins/Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что несколько стран Североатлантического альянса скоро поставят Киеву истребители F-16. Соответствующее заявление он сделал на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС.

«Страны НАТО поставили Украине оружие на десятки миллиардов долларов и скоро последуют истребители F-16», — сказал Джоанэ.

Он также отметил, что на последнем саммите НАТО, который прошел в Вильнюсе в июле, страны альянса договорились, что поддержка украинского государства «будет продолжаться столько, сколько потребуется».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна хочет направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат говорил, что его стране потребуется около 128 истребителей.

По его словам, Украине нужно такое количество боевых самолетов, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над Россией.

Ранее на Украине назвали постановочной радость Зеленского по поводу поставок F-16.

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