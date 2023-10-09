Израильская ракета попала в машину скорой помощи в Газе

Израильская ракета попала в карету скорой помощи в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ХАМАС.

На кадрах опубликованного видео заметно, как ракета прилетает по машине скорой помощи, а люди в ужасе быстро бегут с места обстрела.

Как пишет агентство, есть раненые.

До этого несколько человек получили ранения на юге Израиля из-за попаданий ракет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС) сообщили, что выпустили ракеты в направлении Тель-Авива, Иерусалима, Ашдода и Ашкелона.