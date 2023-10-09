Лидер израильской оппозиции назвал варианты действий по ситуации в секторе Газа. Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, вторжение в сектор Газа допустимо.

До этого газета The Washington Рost писала, что Соединенные Штаты после эскалации конфликта Израиля и Палестины перебросят ударную группу авианосцев в восточную часть Средиземного моря. Они также предоставят боеприпасы и другое оборудование, чтобы помочь Израилю в его недавно объявленной войне против ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в Тель-Авиве и Иерусалиме объявили воздушную тревогу.