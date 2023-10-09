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Израильские военные прокомментировали операцию в Сдероте

Военные Израиля проводят операцию в Сдероте для «зачистки» от вооруженных людей

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Ilan Assayag/AP

Военные Израиля проводят в понедельник, 9 октября, операцию в городе Сдерот на юге страны с целью «зачистки» от вооруженных лиц. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале израильского военного ведомства.

«Бригада десантников ведет упорный бой. Командиры и солдаты бригады проводят обыски в населенных пунктах, нейтрализуя террористов», — уточнили представители армии страны.

В настоящий момент известно о продолжении «зачистки» города от боевиков. Подробности операции в Сдероте больше не приводятся.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Также уточнялось, что в воскресенье, 8 октября, было принято решение официально объявить о переходе Израиля в состояние войны. Таким образом одобрено введение пункта 40 закона о правительстве, который регулирует порядок объявления состояния войны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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