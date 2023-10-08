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Азербайджанские военные заявили об обезвреживании квадрокоптера

В МО Азербайджана сообщили, что был обезврежен квадрокоптер ВС Армении

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Depositphotos

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что в воскресенье, 8 октября, удалось обезвредить квадрокоптер, принадлежавший Вооруженным силам Армении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале азербайджанского военного ведомства.

«8 октября около 12.50 квадрокоптер, принадлежащий подразделениям ВС Армении, предпринял попытку совершить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений Азербайджанской Армии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь о местности в направлении горы Кылинджли Кельбаджарского района.

«Обнаруженный нашими подразделениями квадрокоптер был обезврежен специальными техническими средствами», — подчеркнули в МО Азербайджана.

До этого в Минобороны Азербайджана заявили об ударе со стороны Армении с помощью дронов. По данным министерства, азербайджанские подразделения потерь не понесли и приняли ответные меры.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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