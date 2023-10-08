Стала известна дата обсуждения ситуации в Израиле министрами обороны НАТО

Войну в Израиле обсудят на плановой встрече глав Министерств обороны стран НАТО 11–12 октября, но в официальную повестку дня встречи она пока не включена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Ожидаем, что сразу несколько союзников, в первую очередь США, поднимут тему войны в Израиле, однако сейчас она не включена в повестку дня заседания, так как НАТО не представлена в зоне конфликта, но, безусловно, будет обсуждаться», — сказал он.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Агари сообщал, что израильская авиация нанесла удар по 426 объектам в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Пентагон пообещал Израилю помощь.