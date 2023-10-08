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Израиль нанес удары по 426 объектам в Газе

Авиация Израиля нанесла удары по 426 объектам в секторе Газа

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Mohammed Salem/Reuters

Израильская авиация нанесла удар по 426 объектам в секторе Газа. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Агари, пишет Haaretz.

До этого Агари заявил, что израильские власти в течение суток эвакуируют всех своих жителей вблизи границы с сектором Газа.

Представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи отмечал, что ЦАХАЛ призывает жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Пентагон пообещал Израилю помощь.

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