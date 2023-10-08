Боевики ХАМАС похитили 100 жителей Израиля. Об этом сообщило посольство США в Израиле, передает газета «Известия».

«Похищено 100 гражданских и военных», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины пострадали свыше 1,8 тысячи человек. Также сообщается, что по Израилю было выпущено около пяти тысяч ракет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.