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ВСУ второй раз за вечер попытались ударить по Крыму ракетой С-200

Средства ПВО уничтожили ракету С-200 ВСУ при попытке удара по Крыму

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Вооруженные силы Украины второй раз за вечер попытались атаковать объекты на территории России ракетой комплекса С-200, переделанной в ударный вариант, ее сбили в воздухе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Около 22.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант», — заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе.

Это уже вторая попытка ВСУ атаковать Крым за вечер. Первая произошла около 18.00 мск. Украинские силы также попытались ударить переоборудованной в ударный вариант ракетой ЗРК С-200, ее своевременно обнаружили и уничтожили в воздухе.

Позднее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

До этого крымский политолог Денис Барутин допустил, что в скором времени украинские войска вновь попытаются нанести удар по Крымскому мосту. Таким образом они могут «отметить годовщину» подрыва переправы 8 октября 2022 года, пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.

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