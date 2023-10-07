Радикалы «Исламского джихада»* заявили о захвате в плен израильских военных

Жителей Израиля взяли в плен и увезли в сектор Газа. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля.

«Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари подтверждает, что террористическая группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников в секторе Газа», — сказано в материале.

До этого представитель «Бригады аль-Кудс», которая входит в «Исламский джихад» (организация запрещена в России), Абу Хамза говорил, что они захватили в плен израильских военных во время операции на территории рядом с сектором Газа.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по израильской территории. На этом фоне глава нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил чрезвычайное положение в стране.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.