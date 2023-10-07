В полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта

Командующий южным округом полиции Израиля Амир Коэн предположил, что бои в населенных пунктах страны могут продолжаться в течение нескольких дней. Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передает РИА Новости.

Уточняется, что Коэн провел оценку ситуации с безопасностью в южном округе на фоне непрекращающихся боев с палестинскими террористами, проникшими в Израиль из сектора Газа.

Командующий полиции также признал, что среди полицейских уже есть потери.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов.

Российское министерство иностранных дел призвало Израиль и Палестину к прекращению боевых действий.

Сообщалось также, что Египет ведет «интенсивные контакты» с Израилем и Палестиной с целью достижения деэскалации ситуации между сторонами.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.