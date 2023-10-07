Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении российские военные отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в Telegram-канале.

По данным ведомства, российские силовики столкнулись с вражескими группировками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Веселое и Северное в ДНР.

«Потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих..., три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30», — перечислили в Минобороны.

В целом за сутки потери противника составили: до 225 украинских бойцов, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Ранним утром 7 октября военнослужащие 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» во время штурма захватили опорный пункт украинских военных у населенного пункта Берестовое в Донбассе.

Ранее боец ВСУ признался, что не понимает причин конфликта на Украине.