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Ракета попала в жилой дом в центре Тель-Авива

РИА Новости: ракета сектора Газа попала в жилой дом в центре Тель-Авива

Одна из ракет, которую выпустили со стороны сектора Газа, попала в жилой дом в центре Тель-Авива. Повреждения попали на видео, передает корреспондент РИА Новости.

До этого боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по электростанции «Рутенберг» в Ашкелоне.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным Минздрава Израиля, с начала атаки ХАМАС госпитализированы 545 человек, погибли по меньшей мере 22, передает The Times of Israel.

Ранее в ХАМАС сообщили, что движение готовится к полномасштабной войне с Израилем.

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Война в Израиле
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