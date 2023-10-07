Ракета попала в жилой дом в центре Тель-Авива

Одна из ракет, которую выпустили со стороны сектора Газа, попала в жилой дом в центре Тель-Авива. Повреждения попали на видео, передает корреспондент РИА Новости.

До этого боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по электростанции «Рутенберг» в Ашкелоне.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил в стране массовый сбор резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По данным Минздрава Израиля, с начала атаки ХАМАС госпитализированы 545 человек, погибли по меньшей мере 22, передает The Times of Israel.

Ранее в ХАМАС сообщили, что движение готовится к полномасштабной войне с Израилем.