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В Белгородской области сообщили о новом обстреле ВСУ

Гладков: мужчина погиб при обстреле ВСУ поселка Уразово из РСЗО «Град»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 7 октября украинские военные из РСЗО «Град» открыли огонь по поселку Уразово Валуйского городского округа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.

«К большому горю, один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице...», — уточнил белгородский губернатор.

Как пояснил Гладков, в результате обстрела повреждения получили 14 частных домовладений, один социальный объект.

Кроме того, были разрушены хозяйственная постройка и складское помещение.

Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы.

Также, добавил Гладков, продолжается подомовой обход территории.

До этого Гладков заявил об обстреле поселка Шебекинский в Белгородской области. Один из снарядов попал в частный жилой дом, еще в четырех домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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