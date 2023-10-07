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Российские военные опубликовали видео с уничтожением украинской техники в зоне СВО

МО РФ показало момент уничтожения техники ВСУ на Запорожском направлении

Министерство обороны России опубликовало видео, в котором показывается момент уничтожения бронетехники украинских военных в зоне спецоперации на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, экипажу разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты удалось уничтожить бронеобъект Вооруженных сил Украины.

Как уточняется, ликвидированный объект украинской стороны находится на территории лесополосы.

До этого Минобороны РФ заявило, что уничтожило склады боеприпасов ВСУ.

Также в МО России сообщали о потерях ВСУ на Херсонском направлении. Согласно информации оборонного ведомства Вооруженные силы РФ уничтожили пять складов с боевыми припасами, а также пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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Операция на Украине
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