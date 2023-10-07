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Турция провела крупнейший воздушный рейд в Сирии против террористической организации

Армия Турции провела крупнейший воздушный рейд в Сирии против РПК

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Reuters

Военно-воздушные силы Турции провели крупнейшую воздушную операцию на севере Сирии, целью которой были объекты запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского крыла — «Сил народной самообороны» (СНС). Об этом сообщила газета Yeni Şafak.

Отмечается, что в рейде задействовали 30 боевых самолетов.

Операция была начата вечером 5 октября и проводилась на глубину 40–50 км, удары наносились по базам РПК, а также принадлежащим организации нефтяным скважинам и складам горюче-смазочных материалов в районах Телль-Рифаат, Джизире и Дерик.

Согласно информации министерства обороны Турции, в ходе операции удалось уничтожить 15 объектов РПК и значительное число боевиков.

Турция проводит воздушные операции на севере Сирии и Ирака, после того как 1 октября РПК предприняла попытку теракта у штаб-квартиры МВД в Анкаре. В тот день к зданию министерства подъехал автомобиль, в котором находились террористы. Один из них вышел из машины и взорвал себя. Второй вступил в перестрелку с полицейскими и был ликвидирован. Двое полицейских получили легкие ранения.

Ранее в Турции установили личность смертника, устроившего теракт возле здания МВД в Анкаре.

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