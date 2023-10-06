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Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при закупке зимней формы

В Нацгвардии Украины выявили махинации при закупке зимней формы на $5,3 млн

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Reuters

Бойцам Национальной гвардии Украины придется приобретать зимнюю форму за свой счет из-за махинаций при заключении госконтрактов на закупку такой формы. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский.

«Зимней формы нацгвардейцы вовремя не дождутся, может, не дождутся ее вообще. И вынуждены будут, как многие делали это в прошлом году, закупать за свои деньги», — заявил он.

По словам Соколовского, Нацгвардия Украины заключила контракт на пошив зимней формы на 193 млн гривен ($5,3 млн) с фирмой «Трейд-Прим», у которой отсутствует свое швейное производство и которая занимается сельским хозяйством. Он сообщил, что контракт был заключен в обход украинской системы тендеров для госзакупок Prozorro. Как указал глава объединения, за основателями данной фирмы тянется «шлейф обвинений в попытках мошенничества».

Также Соколовский заявил, что Нацгвардия заключила контракт на поставку летней военной формы с посреднической фирмой «Шеврон-Киев», к которой также нет собственных производственных мощностей. По его информации, эта компания должна была поставить 48 тыс. комплектов такой экипировки, но на начало октября поставила лишь 1 тыс. Нацгвардия, как сообщил президент объединения, приобрела ткань для пошива формы за границей на 60% дороже той, которую предлагают украинские ткачи. По его мнению, заключение таких контрактов имеет коррупционную подоплеку и включает выплату откатов.

До этого украинский пленный рассказал, что военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасно ходить по улицам Киева, одетым в форму.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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