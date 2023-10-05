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Путин заявил, что в РФ нет единого мнения по ЧВК

Путин: в России нет единого мнения о том, нужны ли ей ЧВК

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет единого мнения о том, нужны ли на территории государства частные военные компании. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет пока единого мнения в России по поводу того, нужны нам такие формирования или нет. Но на сегодняшний день могу точно сказать, что несколько тысяч бойцов этой компании уже подписали контракты с Вооруженными силами России. Хотят, а если хотят, значит, будут принимать участие в боевых действиях», — сказал Путин.

Ранее Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что при Министерстве обороны России создана специализированная комиссия, которая будет заниматься выдачей удостоверений участников специальной военной операции (СВО) бойцам ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление она сделала на встрече социальных координаторов в Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Екатеринбурге.

Также она указала, что министерство «пошло на то, что те ребята, которые имеют ранения подтвержденные, госнаграды, будут получать удостоверения в облегченном режиме».

Ранее Путин похвалил участников СВО за отважность и решительность.

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