Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о стягивании ВСУ западной техники на правобережье Днепра

Сальдо: бойцы ВСУ стягивают технику Запада для форсирования правобережья Днепра

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские военнослужащие стягивают западную технику на правобережье Днепра с целью последующего возможного форсирования реки и высадки на левый берег.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются увеличить количество войск для форсирования Днепра и перехода на левобережье.

«Добавляется количество техники и большей частью западной техники», — сказал он.

Глава региона отметил, что украинские удары будут в том числе нацелены на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Сальдо подчеркнул, что сейчас ВСУ по-прежнему пытаются небольшими группами, по две-три лодки, десантироваться на острова в пойме Днепра, но их попытки пресекают российские военнослужащие.

До этого Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают жилые районы Херсона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий