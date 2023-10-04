Стало известно о стягивании ВСУ западной техники на правобережье Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинские военнослужащие стягивают западную технику на правобережье Днепра с целью последующего возможного форсирования реки и высадки на левый берег.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются увеличить количество войск для форсирования Днепра и перехода на левобережье.

«Добавляется количество техники и большей частью западной техники», — сказал он.

Глава региона отметил, что украинские удары будут в том числе нацелены на гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

Сальдо подчеркнул, что сейчас ВСУ по-прежнему пытаются небольшими группами, по две-три лодки, десантироваться на острова в пойме Днепра, но их попытки пресекают российские военнослужащие.

До этого Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают жилые районы Херсона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.