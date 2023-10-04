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В Черногории анонсировали транши Украине за счет своего оборонного бюджета

Абазович: Черногория выделяет 14% своего оборонного бюджета на поддержку Киева

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Черногория выделяет более 14% из своего оборонного бюджета на поддержку Украине, заявил черногорский премьер Дритан Абазович, передает РИА Новости.

«Малая Черногория выделяет 14-15% оборонного бюджета на поддержку Украине», — заявил он.

По словам политика, если каждая европейская страна выделит такой же объем от своего оборонного бюджета, на завершение конфликта на Украине понадобится не более трех недель.

Абазович подчеркнул, что ЕС должен продолжить процесс расширения на страны Западных Балкан, а также принять Украину.

В начале года Черногория предоставила Украине военную помощь на €10 млн. В минобороны страны напомнили, что семь раз передавали в дар ВСУ различные виды гуманитарного и военного имущества, а также боеприпасы и оружие.

Также страна намерена поддержать Киев, организовав реабилитацию для раненых украинских военных. Власти Черногории подчеркнули, что будет продолжать направлять Киеву гуманитарную и военную помощь, координируясь с союзниками по НАТО.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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