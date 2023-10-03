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Российский полковник предрек изменения в поставках оружия на Украину

Полковник Кнутов предрек изменения в поставках оружия на Украину

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил «Ленте.ру», что в Румынии, Болгарии и Польше скоро будут размещено производство оружия для ВСУ.

По его словам, западные страны не перестанут поставлять оружие Украине, но могут приостановить передачу вооружения из своих запасов.

Он заявил, что глава Минобороны Британии Грант Шэппс обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность производства оружия непосредственно на территории Украины.

Ранее сообщалось, что у Италии нет вооружений и необходимых средств на его покупку для последующей передачи Киеву. При этом у местных жителей растет недовольство политикой помощи Украине.

По ее данным, восьмой пакет помощи от Рима, который должен быть отправлен на Украину к Рождеству, серьезно пробуксовывает.

Как следует из текста, предыдущие поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) опустошили военные арсеналы страны. При этом денег на закупку новых вооружений недостаточно из-за необходимости сокращать траты на другие расходы при составлении нового бюджета, уточняется в материале.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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