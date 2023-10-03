Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы предрек поражение Украины из-за отсутствия ВПК

Экс-советник Кучмы Соскин: отсутствие ВПК приведет Украину к поражению⁠⁠

close
100%
Водник/Wikimedia

Украина обречена на поражение, так как в стране не развивают собственный военно-промышленный комплекс. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский говорит, будет победа. Да как же она может быть, если нет ничего своего?» — задался вопросом эксперт.

По словам Соскина, недальновидная политика нынешнего правительства привела Украину к полному краху. Он напомнил, что Украина не имеет своего оружия, а во главе страны стоит артист.

Накануне экс-советник Кучмы предсказал крах Киева через 45 дней. Соскин отметил, что денег на поддержку Украины, на госбюджет, на пенсии и на выплаты военным у Америки уже нет. По мнению аналитика, решение было продиктовано ориентацией США на свои собственные интересы. Соскин уверен, что фронт «стоит» из-за того, что ВСУ нечем наступать.

До этого президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий