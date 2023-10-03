Экс-советник Кучмы предрек поражение Украины из-за отсутствия ВПК

Украина обречена на поражение, так как в стране не развивают собственный военно-промышленный комплекс. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский говорит, будет победа. Да как же она может быть, если нет ничего своего?» — задался вопросом эксперт.

По словам Соскина, недальновидная политика нынешнего правительства привела Украину к полному краху. Он напомнил, что Украина не имеет своего оружия, а во главе страны стоит артист.

Накануне экс-советник Кучмы предсказал крах Киева через 45 дней. Соскин отметил, что денег на поддержку Украины, на госбюджет, на пенсии и на выплаты военным у Америки уже нет. По мнению аналитика, решение было продиктовано ориентацией США на свои собственные интересы. Соскин уверен, что фронт «стоит» из-за того, что ВСУ нечем наступать.

До этого президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.