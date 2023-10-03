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Минобороны РФ сообщило об успешной работе систем ПВО под Белгородом

Минобороны РФ: системы ПВО сбили три снаряда РСЗО и два БПЛА под Белгородом

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РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженный силы Украины предприняли попытку удара по Белгородской области, которую отразили российские системы противовоздушной обороны.

«Сегодня утром около 11 часов по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением трех снарядов реактивной системы залпового огня и двух БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Грайворонском городском округе система противовоздушной обороны отразила несколько ударов Вооруженных сил Украины.

До этого Гладков сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области 70 раз. По словам Гладкова, больше половины обстрелов со стороны ВСУ пришлось на поселок Прилесье Краснояружского района.

Губернатор разместил статистику об обстрелах, произошедших в регионе 2 октября. Известно, что украинской стороной выпущено 70 снарядов различного типа по четырем приграничным муниципалитетам, почти 40 из них пришлись на долю Прилесья. Как уточнил Гладков, по селам Щетиновка и Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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