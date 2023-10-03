Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. На это указывают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

В 10:25 сирена прозвучала в Сумской области, спустя шесть минут – в Николаевской и Кировоградской областях, дальше – в Одесской и Днепропетровской.

Утром 3 октября глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что производственные объекты разрушены на промышленном предприятии в Павлограде в результате удара.

В этот же день украинское издание «Зеркало недели» писало о взрыве в пригороде Днепра. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.