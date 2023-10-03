В Брянской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотник над Трубчевским районом региона.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — указал Богомаз.

Глава региона уточнил, что оперативные службы в настоящее время работают на месте.

2 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел Брянской области со стороны Украины на протяжении получаса. Под обстрел попало село Случевск Погарского района, находящееся в 1,1 км от границы с Украиной.

30 сентября Богомаз сообщал, что беспилотник сбросил взрывное устройство на город Трубчевск и ранил местного жителя.

До этого самодельный беспилотник, оснащенный взрывным устройством, попытался нанести удар по территории Брянской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.