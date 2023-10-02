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Бывший глава управления Минобороны России получил 7,5 года колонии

Экс-главу управления Минобороны России осудили на 7,5 года колонии за взятки

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Басманный суд Москвы повторно рассмотрел уголовное дело против экс-начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Министерства обороны России Андрея Тулупова, он обвинялся в получении взяток в особо крупном размере при закупках ПЦР-тестов, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Суд признал Тулупова виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний его приговорили к 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд оставил без рассмотрения гражданский иск ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны РФ на общую сумму 34 млн рублей.

До этого стало известно, что в Мещанском суде Москвы топ-менеджеры машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ)» — заместитель директора по экономике и корпоративным финансам Михаил Школьник и экс-руководитель казначейства Ирина Восторгина — были признаны виновными в совершении крупной растраты. Школьник был приговорен к 4 годам лишения свободы, а Восторгина — к 3,5 года лишения свободы. Кроме того, им были назначены штрафы в размере 400 тысяч и 350 тысяч рублей соответственно.

Ранее двух сотрудников Минобороны арестовали за хищение 700 млн рублей.

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