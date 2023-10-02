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Власти Херсонской области заявили о намеренных обстрелах со стороны ВСУ

Сальдо: ВСУ намеренно обстреливают жилые районы Херсона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливают жилые районы Херсона.

По его словам, украинские войска намерены выдать обстрелы за действия российских военных.

«Пишут, что прошлой ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала — близко слышен выстрел, пролёт со свистом снаряда или мины и скорый взрыв. То есть стреляли не издалека. С утра так же обстреливали микрорайон ХБК миномётами с территории турбазы «Лилея», — поделился Сальдо.

До этого Сальдо говорил, что украинские военные запугивают жителей города Херсон, который находится под контролем Киева.

30 сентября он предлагал в рамках проведения специальной военной операции дойти до города Измаил Одесской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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