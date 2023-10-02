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В Азербайджане назвали «абсолютной ложью» заявление Армении об обстреле машины с едой

В Баку опровергли заявление Еревана об обстреле машины с едой для армянских ВС

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Аппарат Президента Республики Армения

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение оборонного ведомства Армении об обстреле силами республики машины, перевозившей продукты питания для армянских военнослужащих в направлении населенного пункта Зеркенд Басаркечярского района, передает ТАСС.

«Распространенная противоположной стороной информация... является абсолютной ложью. Категорически опровергаем это сообщение Министерства обороны Армении», — говорится в заявлении азербайджанской стороны.

Днем 2 октября Министерство обороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли машину, перевозившую еду для личного состава армянских ВС, расположенных у села Кута на границе двух стран.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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Война в Карабахе
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