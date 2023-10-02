Ереван обвинил Баку в обстреле машины с продовольствием для армянских солдат

Министерство обороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле машины, перевозившей еду для личного состава армянских ВС. Об этом сообщила пресс-служба армянского военного ведомства в Telegram.

Согласно заявлению, около 14:25 (13:25 мск) 2 октября подразделения азербайджанских ВС открыли огонь из стрелкового оружия по транспортному средству, перевозившему еду для личного состава армянский войск, расположенных у села Кута на границе двух стран.

Других подробностей не приводится.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в США обвинили Баку в агрессии против армян Карабаха.