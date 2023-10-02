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В США рассказали об эффективности российских дронов

NYT: дроны ВС РФ эффективно рассекречивают позиции украинских снайперов

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Alex Babenko/AP

Снайперам Вооруженных сил Украины угрожают российские дроны, которым удается рассекречивать их позиции, выяснили американские журналисты. Об этом сообщается в материале издания The New York Times.

«Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайперы замаскированы, тепло их тел выдает позиции», — отметили в газете.

По данным СМИ, пыль, дым и вспышку от выстреливающей из ствола пули можно легко отследить благодаря вооружению российских бойцов.

«У них есть хорошие ребята, работающие эффективно. Я думаю, что не стоит недооценивать противника», — приводит газета комментарий украинского военного, оценившего оснащение и подготовку Вооруженных сил России.

До этого стало известно, что ВСУ пытались подорвать авиазавод в Смоленске дронами-камикадзе. Всего со стороны Украины было запущено четыре дрона-камикадзе, писали журналисты.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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