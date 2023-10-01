Вооруженные силы РФ смогли отразить десять штурмовых атак ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Вооруженные силы Украины предпринимали попытки атаковать при помощи 3-й штурмовой бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны. При этом все атаки проходили в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Красногоровка и Курдюмовка, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военным Вооруженных сил России на Южно-Донецком направлении удалось ликвидировать больше 120 военнослужащих на этом направлении, также отразив две атаки ВСУ. Во время боевых действий российские военные уничтожили американскую гаубицу М777.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение штурмовым отрядам Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики.

Были отражены две атаки 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ровнополь ДНР и Приютное Запорожской области. Кроме того, ВС РФ уничтожили польскую самоходку «Краб».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.