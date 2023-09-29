Вооруженные формирования в Карабахе сдали порядка 3 млн боеприпасов

Министерство обороны России сообщило, что вооруженные формирования, находящиеся на территории Карабаха, сдали около трех миллионов боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

«На 29 сентября сдано: 16 единиц бронетехники, 21 единица автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 48 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,8 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около трех миллионов боеприпасов», — говорится в сообщении.

Ранее глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах. Согласно указу, на фоне сложной военно-политической ситуации, исходя из приоритета обеспечения безопасности людей и договоренностей, достигнутых при посредничестве российских миротворцев с Баку о том, что жители Карабаха, в том числе сдавшие оружие военнослужащие, смогут беспрепятственно покинуть республику по Лачинскому коридору.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.