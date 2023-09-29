Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЛНР украинские военные застрелили сослуживца при попытке сдаться в плен ВС РФ

Марочко: двое бойцов ВСУ застрелили своего товарища, чтобы сдаться в плен в ЛНР

close
100%
Reuters

Двое украинских военных при попытке сдаться в плен бойцам Вооруженных сил РФ застрелили сослуживца на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом со ссылкой на собственные источники заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам эксперта, все произошло вблизи населенного пункта Новоселовское. Российские войска в ходе боевых действий нанесли удар по взводному опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате большая часть находившихся там солдат была ликвидирована, подчеркнул собеседник агентства.

«При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», — добавил Марочко.

Впоследствии российские военные допросили задержанных бойцов ВСУ, которые раскрыли некоторые подробности о личности сослуживца. Как выяснилось, последний «занимался пытками местного населения» за поддержку России и «хвастался этим» перед товарищами.

28 сентября Марочко сообщил, что украинские военные под видом сдачи в плен атаковали позиции ВС РФ на территории ЛНР. Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Спорное. Здесь располагаются позиции казачьего отряда специального назначения «Барс-16», уточнил подполковник в отставке.

Ранее российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южнодонецком направлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях