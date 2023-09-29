В ЛНР украинские военные застрелили сослуживца при попытке сдаться в плен ВС РФ

Двое украинских военных при попытке сдаться в плен бойцам Вооруженных сил РФ застрелили сослуживца на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом со ссылкой на собственные источники заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам эксперта, все произошло вблизи населенного пункта Новоселовское. Российские войска в ходе боевых действий нанесли удар по взводному опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате большая часть находившихся там солдат была ликвидирована, подчеркнул собеседник агентства.

«При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», — добавил Марочко.

Впоследствии российские военные допросили задержанных бойцов ВСУ, которые раскрыли некоторые подробности о личности сослуживца. Как выяснилось, последний «занимался пытками местного населения» за поддержку России и «хвастался этим» перед товарищами.

28 сентября Марочко сообщил, что украинские военные под видом сдачи в плен атаковали позиции ВС РФ на территории ЛНР. Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в районе населенного пункта Спорное. Здесь располагаются позиции казачьего отряда специального назначения «Барс-16», уточнил подполковник в отставке.

Ранее российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южнодонецком направлении.