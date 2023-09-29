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Рогов рассказал, на каком направлении военные ВСУ активно сдаются

Рогов сообщил, что военнослужащие ВСУ активно сдаются на Ореховском направлении

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Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) породило феномен, когда брошенные в наступление украинские военнослужащие добровольно сдаются в плен.

По его словам, украинские солдаты «сдаются группами».

«Особенно активно — на Ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления», — отметил Рогов.

По словам главы запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», в среднем за день в плен сдаются от двух до пяти украинских бойцов. На это есть несколько причин.

«Первая — моральный дух у противника на нуле. Вторая — к ним пришло понимание того, что ничего у них не получится. Третья — отсутствие мотивации умирать за шайку Зеленского», — считает Рогов.

До этого Владимир Рогов сообщал, что от двух до пяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали ежедневно сдаваться в плен на Ореховском направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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