Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило об уничтожении штурмовиков ВСУ у Серебрянского лесничества

Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 50 военных ВСУ у Серебрянского лесничества

close
100%
РИА Новости

Российские войска ударами артиллерии и авиации уничтожили свыше 50 военных Вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества... нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», — сказал он.

Савчук также добавил, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Кроме того, было вскрыто и подавлено около 15 артиллерийских расчетов ВСУ, поражен 122-мм миномет.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Центр» заявлял, что артиллерия группировки российских войск подавила около двух десятков украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении.

До этого Министерство обороны России сообщало, что российские военные за сутки на Херсонском направлении ликвидировали больше 45 солдат Вооруженных сил Украины.

27 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях