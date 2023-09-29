Российские войска ударами артиллерии и авиации уничтожили свыше 50 военных Вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества... нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», — сказал он.

Савчук также добавил, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Кроме того, было вскрыто и подавлено около 15 артиллерийских расчетов ВСУ, поражен 122-мм миномет.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Центр» заявлял, что артиллерия группировки российских войск подавила около двух десятков украинских артиллерийских расчетов на Краснолиманском направлении.

До этого Министерство обороны России сообщало, что российские военные за сутки на Херсонском направлении ликвидировали больше 45 солдат Вооруженных сил Украины.

27 сентября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин говорил, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.