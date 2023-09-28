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ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в ДНР

Минобороны: армия РФ уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ у Федоровки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные сил РФ смогли уничтожить командно-наблюдательный пункт ВСУ возле населенного пункта Федоровка в Донецкой народной республике.

«В районе населенного пункта Федоровка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что истребители Воздушно-космических сил РФ сбили украинский штурмовик в Донецкой народной республике. По данным ведомства, это произошло в районе населенного пункта Торецкое. Кроме того, за минувшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», рассказали в МО.

Также за минувшие 24 часа были уничтожены 26 беспилотников в районах населенных пунктов Берестовое, Кодема и Новопетриковка в ДНР, а также под Самойловкой и Новым в Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства.

26 сентября сообщалось, что на аэродроме Кульбакино в Николаевской области был уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины. За все время спецоперации российские ВС уничтожили 480 самолетов и 250 вертолетов ВСУ, следует из отчета Минобороны РФ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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