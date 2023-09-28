Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что от двух до пяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали ежедневно сдаваться в плен на Ореховском направлении.

«Уже можно говорить о регулярной сдаче в плен противника, их переходе на мирную сторону. Район Работина и Вербового. Сдаются стабильно», — сказал он.

Также Владимир Рогов сообщал, что украинские военные до сих пор не могут прорвать первую линию обороны в Запорожской области, несмотря на постоянные попытки сделать это ценою огромных потерь.

До этого Рогов сообщал, что российские позиции на участке Работино-Вербовое подверглись массивному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские части перешли в наступление в Запорожье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.