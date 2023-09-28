В Киеве заявили, что большая часть контрнаступления «проходит пешком»

Большая часть контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас «проходит пешком», заявил в интервью американской газете The Wall Street Journal руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», — сказал он.

Как заявлял сам президент Украины Владимир Зеленский, не стоит ждать от контрнаступления ВСУ хеппи-энда, так как за время военных действий Украина потеряла многих людей.

В начале сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинское контрнаступление провалено.

По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, аналогичного мнения придерживаются и в Киеве. Так, рассказал Риттер, о провале контрнаступления случайно проговорился и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. При этом Залужный отметил, что главный ресурс, которого не хватает Киеву, — это авиация.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».