Российские военные за сутки на Херсонском направлении ликвидировали больше 45 солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России в своей ежедневной сводке.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено свыше 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в районе Ольговки российские военнослужащие уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Накануне Минобороны Российской Федерации сообщало, что российские части ударом крылатой ракеты разгромили объединенный склад вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка в Херсонской области.

26 сентября российские войска отразили атаки ВСУ на Донецком направлении. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Георгия Минесашвили, зафиксировали девять атак штурмовиков украинской армии. Он отметил, что ВС России удалось уничтожить танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

До этого российское оборонное ведомство заявляло о потерях ВСУ на Купянском направлении за сутки. Удалось ликвидировать два автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.