Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские военные рассказали об отраженных атаках на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отразили десять атак ВС Украины на Донецком направлении

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

В Министерстве обороны России заявили, что подразделения «Южной» группировки войск при участии авиации и артиллерии смогли отразить 10 атак со стороны украинских бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

По данным МО, предотвращены атаки 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины.

Как уточняется, украинские военные попытались прорваться в зоне боевых действий в населенных пунктах Спорное, Клещеевка и Невельское в ДНР.

Известно, что за прошедшие сутки боевых действий потери ВСУ составили до 390 украинских военнослужащих.

Также украинские военные, по данным МО, потеряли четыре танка, девять боевых машин пехоты, а также семь автомобилей.

До этого Минобороны России сообщало, что войска РФ отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении. ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля в зоне боевых действий на Запорожском направлении

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях