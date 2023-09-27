Российские военные рассказали об отраженных атаках на Донецком направлении

В Министерстве обороны России заявили, что подразделения «Южной» группировки войск при участии авиации и артиллерии смогли отразить 10 атак со стороны украинских бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

По данным МО, предотвращены атаки 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины.

Как уточняется, украинские военные попытались прорваться в зоне боевых действий в населенных пунктах Спорное, Клещеевка и Невельское в ДНР.

Известно, что за прошедшие сутки боевых действий потери ВСУ составили до 390 украинских военнослужащих.

Также украинские военные, по данным МО, потеряли четыре танка, девять боевых машин пехоты, а также семь автомобилей.

До этого Минобороны России сообщало, что войска РФ отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении. ВСУ потеряли две боевые машины пехоты и три автомобиля в зоне боевых действий на Запорожском направлении

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.